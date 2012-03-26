Авіасполучення між Москвою і Мінськом відновили - до четверга
12:12, 26 березня 2012Світ
892 0
Російська авіакомпанія "Аерофлот", так само як S7 і "Ютейр", отримала дозвіл Білорусі на регулярні рейси з Москви до Мінська
Російська авіакомпанія "Аерофлот", так само як S7 і "Ютейр", отримала дозвіл Білорусі на регулярні рейси з Москви до Мінська до 29 березня, повідомили РІА Новостив прес-службі "Аерофлоту".
Авіасполучення між Москвою і Мінськом було перервано в понеділок вранці через те, що сторони не домовилися про кількість рейсів. Пізніше представник міністерства транспорту і комунікацій Білорусі повідомив, що авіасполучення тимчасово відновлено - поки до четверга.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter