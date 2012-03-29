У Польщі автобус зітштовхнувся з вантажівкою: 8 загиблих, 10 постраждалих

Увечері в середу автобус зіткнувся з вантажівкою біля міста Живець на півдні Польщі, внаслідок чого вісім чоловік загинуло, повідомляє Газета.Ru.

Внаслідок ДТП також серйозно постраждали вісім чоловік. Серед загиблих шахтарі і водій їхнього автобуса, шофер же вантажівки, що перевозила деревину, майже не постраждав.

На місці трагедії загинуло сім чоловік, ще один помер дорогою в лікарню.