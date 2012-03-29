У Польщі автобус зітштовхнувся з вантажівкою: 8 загиблих, 10 постраждалих
10:08, 29 березня 2012Світ
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Серед загиблих шахтарі і водій їхнього автобуса, шофер вантажівки майже не постраждав.
Увечері в середу автобус зіткнувся з вантажівкою біля міста Живець на півдні Польщі, внаслідок чого вісім чоловік загинуло, повідомляє Газета.Ru.
Внаслідок ДТП також серйозно постраждали вісім чоловік. Серед загиблих шахтарі і водій їхнього автобуса, шофер же вантажівки, що перевозила деревину, майже не постраждав.
На місці трагедії загинуло сім чоловік, ще один помер дорогою в лікарню.
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