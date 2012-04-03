Насправді Євро обійдеться Польщі у 1,5 млрд доларів

Про це йдеться у рапорті польського Інституту глобалізації (Instytut globalizacji, IG) присвяченому проведенню у Польщі Євро-2012.

Експерт IG Марек Лангаліс у своєму дослідженні відзначає, що для підготовки до єврочемпіонату польській владі достатньо було збудувати стадіони та частину міської інфраструктури.

«Інші інфраструктурні видатки були включені (в бюджет Євро-2012) згідно з бажаннями органів місцевої влади та чиновників міністерств більші від реальних потреб», - пише автор понад 40 сторінкового рапорту.

За його даними, понад 90% необхідних інвестицій до єврочемпіонату або 1,4 млрд. доларів поглинуло будівництво та реконструкція стадіонів у чотирьох містах організаторах заходу.

Експерт зауважує, що оголошені властями міст-організаторів бюджети підготовки до Євро 2012 становили від близько 1 до 2 мільярдів доларів: найменше - Познань, найбільше – Варшава.

Троє із чотирьох міст організаторів чемпіонату не реалізували навіть половини усіх задекларованих інвестицій, лише Вроцлав виконав план на 75%.

Автор зауважує, що основна частина інвестицій близько 30 мільярдного бюджету, майже 80% якого планувалося направити на розвиток інфраструктури в країні, практично немає жодного зв’язку з проведенням у Польщі на початку літа цього року Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками польського уряду, підготовка Польщі до Євро-2012 обійдеться країні в майже 90 млрд. злотих (1USD=3,1PLN).

За даними компанії PL2012, уряд та місцеві органи влади мали профінансувати 60% усіх інвестицій, а 40% мав додати в рамках різних програм допомоги Європейський Союз, членом якого з 2004 року є Польща.

Раніше представники польської влади заявляли, що організація Польщею Євро-2012 дозволила змобілізувати зусилля та завершити багато запланованих інфраструктурних інвестицій раніше, ніж би це сталося без єврочемпіонату.