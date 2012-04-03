Родичі загиблих під Тюменню 1,5 години прочекали початку опізнання

Рідним загиблих сказали прийти в морг для опізнання до 10.00 за московським часом, і люди прочекали майже півтори години, розповів кореспондентові РІА «Новості» дядько одного із загиблих.

"Ми стоїмо тут в загальному неврозі і чекаємо, поки підійде наша черга. Невже не можна було організувати це швидше?" - сказав він.

Біля моргу зібралися півтора десятки людей, що чекали початку процедури опізнання.

Як повідомив начальник ГУМЧС по Тюменській області Юрій Альохин вже опізнано 18 жертв трагедії.

"За станом на 11.00 за місцевим часом юридично опізнано 18 чоловік", - сказав Альохин в ході селекторної наради під керівництвом глави МНС Сергій Шойгу.