Придністров'я поки залишить російських миротворців у себе
За словами президента Придністровської Молдавської республіки Євгена Шевчука наразі вносяться пропозиції про зміну формату місії, але він пропонує їх поки що не обговорювати.
Придністров'я виступає за збереження російської миротворчої місії в регіоні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив лідер самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки Євгеній Шевчук.
«Скажемо так – конфліктність на сьогодні присутня і проглядається у галузі економіки, інформаційної політики, у сфері дипломатичних відносин. Сьогодні миротворці, що перебувають на берегах Дністра, продовжують підтримувати мир. Це реально», - сказав Є.Шевчук.
Він нагадав, що домовленостей про цю місію було досягнуто 20 років тому, але дотепер у відносинах з Молдовою не вдалося дійти взаємоприйнятного політичного врегулювання.
Є.Шевчук зазначив, що політичні переваги сторін конфлікту різноспрямовані, і необхідність у збереженні миротворчої операції аніскільки не знизилася.
«Ми виступаємо за те, щоб доки не буде вироблено всеосяжного документа, який стосуватиметься всіх аспектів взаємодії з нашими сусідами, миротворча операція повинна на берегах Дністра реалізовуватися», - сказав він.
За його словами, наразі вносяться пропозиції про зміну формату місії, але Придністров'я пропонує їх поки що не обговорювати, а концентруватися на економічних питаннях.