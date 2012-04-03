Придністров'я поки залишить російських миротворців у себе

Придністров'я виступає за збереження російської миротворчої місії в регіоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив лідер самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки Євгеній Шевчук.

«Скажемо так – конфліктність на сьогодні присутня і проглядається у галузі економіки, інформаційної політики, у сфері дипломатичних відносин. Сьогодні миротворці, що перебувають на берегах Дністра, продовжують підтримувати мир. Це реально», - сказав Є.Шевчук.

Він нагадав, що домовленостей про цю місію було досягнуто 20 років тому, але дотепер у відносинах з Молдовою не вдалося дійти взаємоприйнятного політичного врегулювання.

Є.Шевчук зазначив, що політичні переваги сторін конфлікту різноспрямовані, і необхідність у збереженні миротворчої операції аніскільки не знизилася.

«Ми виступаємо за те, щоб доки не буде вироблено всеосяжного документа, який стосуватиметься всіх аспектів взаємодії з нашими сусідами, миротворча операція повинна на берегах Дністра реалізовуватися», - сказав він.

За його словами, наразі вносяться пропозиції про зміну формату місії, але Придністров'я пропонує їх поки що не обговорювати, а концентруватися на економічних питаннях.