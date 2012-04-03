ЄС розширив чорний список авіакомпаній

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалене сьогодні.

Згідно з рішенням, Єврокомісія, зокрема, додала до переліку одну компанію з Венесуели – Conviasa.

Крім того, в результаті переговорів з владою Лівії, керівництво цієї країни вирішило самостійно заборонити своїм авіакомпаніям польоти до ЄС щонайменше до листопада цього року з метою покращення заходів безпеки.

“Безпека – передусім. Ми не можемо піти на жоден компроміс в цій сфері”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм Каллас.

На сьогодні «чорний список» включає 279 компаній з 21-ї країни світу: Афганістану, Анголи, Беніну, Республіки Конго, Демократичної Республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габону (окрім трьох авіакомпаній, на які накладено обмеження на окремі літаки), Індонезії (окрім шести авіакомпаній), Казахстану (окрім однієї авіакомпанії, на яку накладено обмеження на окремі літаки), Киргизії, Ліберії, Мавританії, Мозамбіку, Філіппін, Сьєрра-Леоне, Сан Томе і Принсіпі, Судану, Свазіленду та Замбії.

Окрім того, заборонені польоти до ЄС п’яти авіакомпаніям: Blue Wing Airlines (Суринам), Meridian Airways (Гана), Rollins Air (Гондурас), Conviasa (Венесуела) і Silverback Cargo Freighters (Руанда).

11 авіакомпаній можуть виконувати польоти з обмеженнями: Air Astana (Казахстан), Air Koryo (КНДР), Airlift International (Гана), Air Service Comores (Коморські острови), Afrijet (Нігерія), Gabon Airlines і SN2AG (усі – Габон), Iran Air (Іран), TAAG Angolan Airlines (Ангола) і Air Madagascar (Мадагаскар) та Jordan Aviation (Йорданія).