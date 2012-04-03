На багатостраждальну Японію обрушився ураган

Як передає ІТАР-ТАСС, в результаті різних інцидентів загинули не менше чотирьох людей, десятки отримали травми різної тяжкості.

У місті Номі в префектурі Ісікава на узбережжі Японського моря шквальні пориви збили з ніг 82-річну жінку, яка невдовзі померла від поранення голови. У цій же префектурі від травм при падінні загинув пенсіонер. Двоє чоловіків у різних місцях були насмерть розчавлені уламками зруйнованих вітром будівель.

Потужні вітри призвели до великих збоїв у роботі транспорту - було скасовано більш як 700 авіарейсів між різними містами країни. На годину був ізольований від зовнішнього світу великий аеропорт Кансай на південному заході Японії, оскільки вітер паралізував рух мостом, що зв'язує його із зовнішнім світом. У той же час головний японський міжнародний аеропорт Наріта під Токіо поки працює в звичайному режимі.

На траси не вийшли десятки швидкісних поїздів "Сінкансен" та звичайних потягів.

У Токіо скасовано рух приблизно 30% міських електричок, заборонено рух пасажирських поромів. У місті Тояма шквалисті пориви перекинули на швидкісних дорогах 11 вантажівок. Ураган викинув на мілину в префектурі Аїті на одній з верфей суховантаж водотоннажністю 10 тис тонн.

Ураган викликаний різким падінням атмосферного тиску і за силою його можна порівняти з потужним тайфуном. Швидкість поривів в районі міста Вакаяма становила майже 42 м/сек. Звичайну людину з ніг можуть збити пориви швидкістю вже 25 м/сек. Висота хвиль у багатьох районах перевищувала 10 метрів.