Українці зазначають особливу роль Нижнього Новгорода у житті Шевченка

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Нижегородського товариства української культури «Джерело» до керівництва Росії та України.

“Члени української громадської організації «Джерело» щорічно відзначають день народження нашого великого земляка, покладають квіти до пам'ятної дошки на будинку №2 по Верхньоволзькій набережній. Однак, зв'язок Нижнього Новгорода з іменем Т.Шевченка настільки значний, що, на нашу думку, лише пам'ятних дошок мало, у місті необхідно встановити пам'ятник нашому великому землякові”, - йдеться у документі.

Наголошується, що «Нижній Новгород зіграв особливу роль у житті поета. Зокрема, при поверненні Т.Шевченка в 1857 році із заслання, де він провів 10 довгих, важких років, у Нижньому його перехопило розпорядження царя про повернення поета назад в Оренбург. Однак прогресивна громадськість міста за підтримки губернатора знайшла вихід із цієї, здавалося, безнадійної ситуації: було ухвалено повідомити владу про «хворобу» поета. Оформили медичний огляд, завірили його в жандармерії, і це дозволило Шевченкові залишитися в місті до одержання нових розпоряджень щодо нього. Таким чином, поет вимушено провів у Нижньому півроку - з 20 вересня 1857 р. по 8 березня 1858 р. Тут Т.Шевченко написав такі твори, як: «Муза», «Доля», «Слава», «Неофіти», «Юродивий».

За інформацією українського товариства, у Нижньому Новгороді поет мешкав на кількох квартирах, тому в місті є кілька місць, відзначених пам'ятними дошками.

“Менше двох років залишається до знаменної дати - 200-річя від дня народження Великого поета, Художника, Кобзаря України - Тараса Григоровича Шевченка. Громадськість Нижнього Новгорода, і в першу чергу українці, що проживають тут, повинні гідно зустріти цю дату. З відкриттям у Нижньому Новгороді Генерального консульства України у членів українського товариства «Джерело» з'явилася надія на втілення в життя нашої давньої мрії. Переконливо просимо всіх небайдужих українців і росіян, представників інших національностей посприяти в реалізації цієї пропозиції”, - йдеться у зверненні.