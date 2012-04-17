ЗМІ: На патріарха Кирила подали до суду за незаконне збагачення

За інформацією порталу «Фонтанка.ру», позивачем виступив колишній міністр охорони здоров'я, а нині священик Юрій Шевченко. Відповідачами заявлені патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) і Лідія Леонова, яку предстоятель назвав своєю троюрідною сестрою.

Як повідомив син екс-міністра Юрій Шевченко, який діє на користь сім'ї, мета поданого позову - побачити меблі з квартири патріарха в житловому комплексі «Будинок на набережній», які постраждали від будівельного пилу в результаті ремонту, затіяного донькою позивача: «Позов заявлено до власника квартири Володимира Гундяєва і жінки, якої я особисто не знаю і яка подавала позов про відшкодування збитків».

За словами Шевченка-молодшого, оскільки вони виплатили за результатами минулої судової тяжби майже 20 мільйонів рублів, то вони мають повне право розпоряджатися меблями з квартири патріарха, які нібито довелося викинути і замінити на нові. Це, згідно з документами, представленими в суді, обійшлося Л.Леоновій у 2 мільйони рублів. «Нехай віддадуть нам ці стільці. Може, я їх на аукціоні продати зможу» - сказав Ю.Шевченко.

Зазначалося, що позов про незаконне збагачення було подано в суд 5 квітня, але тоді його було відхилено у зв'язку з тим, що сім'я Шевченка не виплатила 20 млн. рублів сім'ї патріарха. 16 квітня, після виплати боргу, позовну заяву було подано знову, однак рішення про можливість її розгляду буде ухвалено впродовж найближчих днів. Також цього тижня має вирішитися питання про розгляд скарги на перше судове рішення Верховним судом.

Як повідомлялося раніше, з позовом про відшкодування матеріального збитку в Замоскворецький районний суд у червні 2011 року звернулася Л.Леонова. Посилаючись на те, що вона зареєстрована і проживає в квартирі будинку 2 на вулиці Серафимовича, зажадала зі свого сусіда знизу - Ю.Шевченка – 26 млн. 95 тисяч рублів матеріальної і 50 тис. рублів моральної шкоди. Така сума, на думку Л.Леонової, мала компенсувати наслідки несанкціонованого перепланування і переобладнання інженерних мереж.

Трохи пізніше вона зменшила вимоги. У результаті вийшло трохи менше 19 мільйонів. Згідно з матеріалами справи, на час ремонту з квартири патріарха вивезли всі меблі, картини, зняли штори. Основна стаття витрат - книги, 1388 штук. 1 листопада 2011 року суд задовольнив позовні вимоги і зобов'язав Ю.Шевченка виплатити 19 млн. 707 тис. рублів, включаючи судові витрати.

Для того, аби змусити Ю.Шевченка сплатити борг було заарештовано його рахунки і квартира в будинку на Серафимовича, а також було заборонено виїзд за кордон. Л.Леонова також у рамках забезпечення першого позову подала другий - про визнання незаконної операції дарування квартири в «Будинку на набережній» доньці Шевченка Ксенії. Попри те, що всі 20 мільйонів Шевченко перерахували на рахунок приставів 5 квітня, Л.Леонова відмовилася від позовних вимог лише 13 квітня.

Як розповів Шевченко-молодший, для того, аби розплатитися з патріархом, довелося продати квартиру в Петербурзі, 4 мільйони взяти у борг і додати ще 3 мільйони рублів, відкладені на ремонт квартири в «Будинку на набережній».