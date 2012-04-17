Суд ЄС дозволив притягати до кримінальної відповідальності за обман з візами

Повідомлення про це міститься на сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook.

Таке рішення Суд ЄС ухвалив у відповідь на запит Федерального суду Німеччини. Він розглядав справу про організацію нелегальної міграції у цю країну.

Суд ЄС ухвалив рішення, згідно з яким притягнення до відповідальності нелегальних мігрантів та їхніх помічників не суперечить законодавству Євросоюзу навіть у випадку отримання візи легально, але за допомогою обману компетентних органів (навіть, якщо візи були анульовані на момент розгляду справи), йдеться у повідомленні.