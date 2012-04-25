Молдова відкликає посла з Росії за підтримку миротворців у Придністров'ї
19:50, 25 квітня 2012Світ
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Молдова відкликала сьогодні свого посла в Росії, який раніше висловився на підтримку перебування російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’ї.
Лянке назвав «невдалою» заяву посла
Як заявив міністр закордонних справ Молдови Юріє Лянке, заява, з якою виступив посол Андрей Неґуца, була «невдала» повідомляє Радіо Свобода.
А прем’єр-міністр Влад Філат заявив, що подасть кандидатуру іншого посла, який «зможе гідно представляти інтереси Молдови».
Відкликаний нині посол заявив в інтерв’ю російському агентству «ІТАР-ТАСС» 9 квітня, що виведення російських військ із Придністров’я, за його словами, поставить під загрозу і Молдову, і весь регіон.
Його призначили послом у Москві 2009 року, за влади в Молдові Партії комуністів.
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