Молдова відкликає посла з Росії за підтримку миротворців у Придністров'ї

Як заявив міністр закордонних справ Молдови Юріє Лянке, заява, з якою виступив посол Андрей Неґуца, була «невдала» повідомляє Радіо Свобода.

А прем’єр-міністр Влад Філат заявив, що подасть кандидатуру іншого посла, який «зможе гідно представляти інтереси Молдови».

Відкликаний нині посол заявив в інтерв’ю російському агентству «ІТАР-ТАСС» 9 квітня, що виведення російських військ із Придністров’я, за його словами, поставить під загрозу і Молдову, і весь регіон.

Його призначили послом у Москві 2009 року, за влади в Молдові Партії комуністів.