ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 30 тис євро білоруському бізнесмену

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє білоруський інформаційний портал «Хартыя'97» з посиланням на прес-реліз ЄСПЛ.

До Європейського суду з прав людини білоруський бізнесмен звернувся зі скаргою на незаконність дій властей України, на погані умови утримання у в'язниці в очікуванні екстрадиції, а також на те, що власті України неефективно розглядали його справу в суді.

«На підставі порушення Україною низки параграфів статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини, які стосуються незаконного утримання під вартою, ЄСПЛ вважає справедливою компенсацією П.Молочку за моральну шкоду і понесені витрат суму в 30 тис євро», - зазначається у прес-релізі суду.

П.Молочко був одним з ключових фігурантів справи про корупцію на білоруській митниці, що розслідувалася слідчим Генпрокуратури Білорусі Світланою Байковою, згодом осудженою за перевищення службових повноважень.

*** П.Молочко народився у 1964 році в Білорусі. У лютому 2010 року він перебував у діловій поїздці в Україні, де його було заарештовано на підставі ордера, виданого в Білорусі. Його обвинуватили в участі в організованому злочинному угрупованні, хабарництві і контрабанді. Він був упевнений, що у разі його екстрадиції до Білорусі його піддадуть тортурам. У травні 2011 року П.Молочка було відпущено на свободу, він виїхав до Німеччини.