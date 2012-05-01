На річницю знищення бен Ладена в США розсекретять частину його документів

Як повідомляє Associated Press, виставка буде організована в Антитерористичному центрі, розташованому у Військовій академії США, штат Нью-Йорк.



Які саме документи будуть представлені публіці, не уточнюється. Також поки невідома дата, коли відкриється виставка. Повідомляється тільки, що це відбудеться цього тижня. Тим часом 2 травня виповниться рік з дня ліквідації бен Ладена.



Про майбутній розсекречення частини документів, знайдених у будинку колишнього "терориста номер один" 29 квітня писала газета The Guardian. Зокрема, видання припустило, що розкритими можуть бути інструкції, надиктовані бен Ладеном, в яких він закликав послідовників уважніше вибирати жертв терактів. Крім того, газета писала, що публіці можуть представлені документи, які відображають намір змінити імідж "Аль-Каїди", та листування бен Ладена з лідером "Талібану" муллою Омаром і своїм заступником (нині лідером "Аль-Каїди") Айманом аль-Завахірі. З листів, зокрема, випливає, що терористи спільно готували напади на розквартировані в Афганістані сили НАТО, афганські установи, а також цілі в Пакистані.



Також раніше повідомлялося, що в будинку бен Ладена був знайдений його записник. За неофіційними даними, там містилися плани майбутніх терактів, у тому числі на території США.



Осама бен Ладен, нагадує Лента.ру, був убитий в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в ніч на 2 травня 2011 року в пакистанському місті Абботтабад. Тіло колишнього "терориста номер один", за даними військових, поховано в Аравійському морі.



На відміну від документів лідера "Аль-Каїди", його посмертні фотографії керівництво країни оприлюднити відмовилося. Консервативна організація Judicial Watch спробувала оскаржити в суді це рішення, проте зазнала невдачі.