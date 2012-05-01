Громадянку Польщі засудили за фальшиві запрошення українцям

Про це УНІАН повідомила прес-служба польських прикордонників (Straz Graniczna, SG), котра відзначила, що 61-річна власниця будівельної фірми, мешканка Варшави, визнала свою вину.

"Власниця фірми у 2011 році зареєструвала заявки на працевлаштування 152 українцям, однак жоден з них не почав працювати на ній. Зареєстровані заявки були використані для неправомірного отримання польських віз", - відзначила -прес-служба.

SG додала, що прикордонники вживають заходи для того, аби анулювати 119 виданих за цими заявками віз та планують пред’явити українцям звинувачення у неправомірному їх отримані.

Громадянка Польщі також заплатить штраф близько 200 євро та покриє видатки судової справи.

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Як повідомляв УНІАН, торік польські працедавці зареєстрували для громадян України рекордні близько 240 тисяч заявок на роботу в рамках спрощеної системи працевлаштування, котра діє у Польщі з кінця липня 2007 року та в рамках якої до кінця минулого року такі заявки отримали майже 750 тис українців.

Довідка УНІАН. Польська прикордонна служба відзначає, що частина українців, котрі отримують польські візи з такими заявками, не приїжджають на роботу до Польщі, а намагаються виїхати в інші держави Шенгенської зони, до якої поляки приєдналися наприкінці 2007 року.