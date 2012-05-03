Вірменію оштрафували за відмову від участі в «Євробаченні» в Баку

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, директор управління роботи із ЗМІ ЄМС, що базується в Женеві, Анніка Ніберг-Франкенхаузер заявила, що таке рішення було прийнято Телевізійним комітетом і референтною групою ЄМС після вивчення справи.

В результаті Вірменія повинна буде зробити внесок за участь у конкурсі, а також виплатити 50% від суми внеску як штраф.

А.Ніберг-Франкенхаузер не змогла повідомити розмір внеску для Вірменії.

Крім того, суспільне телебачення Вірменії повинно буде показати фінал конкурсу «у прямому ефірі і без перерв», а в разі відмови країна «може позбутися право брати участь у 2013 році в конкурсі».

«Існує регламент, і після певного терміну країна, що виявила бажання взяти участь у конкурсі, не може поміняти своє рішення», – сказала А.Ніберг-Франкенхаузер, наголосивши, що саме це сталося у випадку з Вірменією – про відмову було повідомлено, «коли всі терміни для цього закінчилися».

Наприкінці лютого більш як 20 відомих вірменських співаків виступили із заявою про бойкот «Євробачення-2012», надісланою Союзу європейських мовців і Суспільній телекомпанії Вірменії, після того, як раніше, за версією Єревану, в результаті перестрілки на кордоні між Вірменією і Азербайджаном було вбито військовослужбовця збройних сил Вірменії.