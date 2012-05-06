На Болотній площі у Москві затримали лідерів опозиції

Співробітники поліції на Болотній площі затримали опозиціонерів Сергія Удальцова та Олексія Навального. Затримання було проведено тоді, коли вони оголосили зі сцени про те, що опозиція має намір розпочати безстрокову акцію протесту.

Як передає Lenta.ru, крім того, поліція затримала опозиціонера Бориса Нємцова.

Раніше поліція заявила, що угледіла в діях опозиціонерів, які намагалися влаштувати сидячий страйк, провокацію. У поліції не виключили, що за фактом закликів до громадських безладів може бути порушено кримінальну справу.

Під час ходи, що стартувала на Калузькій площі і мала завершитися мітингом на Болотній площі неподалік Кремля, опозиціонери зажадали відмінити незаконну, на їхню думку, інавгурацію обраного президента РФ Володимира Путіна 7 травня і надати їм прямий ефір на федеральних телеканалах. Вони всілися на проїжджу частину, але якийсь час по тому, коли поліція почала затримання, спробували провести мітинг.