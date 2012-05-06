Лідери опозиції закликали росіян не розходитися з Болотної

Московська поліція затримала лідерів опозиції Сергія Удальцова, Бориса Нємцова та Олексія Навального, які закликали учасників мітингу не розходитись з місця його проведення.

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, С.Удальцова стягли прямо зі сцени, Б.Нємцова і О.Навального – біля сцени.

«Я вас прошу не розходитись», - закликав Б.Нємцов.

За його словами, це приведе до того, що «чинна влада без проблем буде правити ще 6 років».

Б.Нємцов заявив, що влада зірвала мітинг і вимкнула звукопідсилюючу апаратуру.

С.Удальцов заявив, що люди не для того виходили на мітинги, щоб просто так піти.

«Ми не підемо», - заявив він, після чого був затриманий.

Учасники мітингу під час затримання лідерів опозиції скандували «Ганьба!»

Незважаючи на затримання, на Болотній площі залишається багато людей.