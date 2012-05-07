У Сирії проходять перші за останні 50 років демократичні вибори

Позбавлена в рамках прийнятої в лютому 2012 року нової Конституції статусу "керівної і спрямовуючої сили" у суспільстві правляча партія Баас бере участь у виборах на рівній основі з іншими партіями. Партія бере участь у виборах у складі блоку "Національна єдність". До нього увійшли також деякі незалежні депутати, повідомляє РІА «Новости».

За 250 місць у парламенті, половина з яких традиційно відводиться представникам робітників і селян, боротьбу ведуть 7,195 тис кандидатів, 710 з них - жінки.

Взяти участь у виборах можуть понад 14,7 млн осіб. Право голосу має кожний сирієць, який досяг віку 18 років, за винятком поліцейських і військовослужбовців.

Сирійське телебачення веде пряму трансляцію з 50 виборчих дільниць. День виборів у Сирії вихідним не оголошується.

Опозиція, що бойкотує вибори, вважає, що в умовах заворушень і обстановки насильства, які тривають вже 14 місяців, вільні вибори проводити неможливо.

У Сирії більше року не припиняються антиурядові протести. Щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і співробітників силових структур. За даними ООН, загальна кількість жертв перевищила 9 тисяч осіб, близько 230 тисяч стали біженцями, близько мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги.

На даний час у країні діє хистке перемир'я між озброєним крилом опозиції "Сирійської вільної армії" і урядовими військами, регламентоване рамками плану спецпосланника ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннана.