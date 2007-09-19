Активність російської і китайської розвідок досягла рівня холодної війни
21:59, 19 вересня 2007Світ
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Їхні колеги в США вимагають собі повноважень
Інтенсивність розвідувальної діяльності Росії та Китаю в США сьогодні майже досягла рівня епохи холодної війни. З такою заявою виступив перед Конгресом США директор Національної розвідки Майк Макконел, наполягаючи на необхідності ухвалити закон про розширення повноважень американських спецслужб.
"Розвідки Китаю та Росії - одні з найбільш агресивних у справі збирання секретної інформації в США та даних про американські проекти, які найбільш охороняються і вважаються найбільш важливими. Їхня інтенсивність досягає рівня часів холодної війни", - йдеться в доповіді керівника національної розвідки, передає Reuters.
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