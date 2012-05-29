Білоруська опозиція збирається активно бойкотувати вибори, а не сидіти на дивані

Як передає власний кореспондент у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба ОГП.

«У нас тільки дві-три людини висловлюються за те, щоб партійні кандидати йшли на цих виборах до кінця. Всі решта будуть працювати в руслі рішення, яке прийнято на з`їзді. Таким чином, сьогодні ми ще раз підтвердили - на виборах визначимо 50-70 так званих спікерів. Вони донесуть до виборців політику партії. Але їхніх прізвищ у бюлетенях не буде. Це буде активний бойкот виборів. І це краще, ніж просто сидіти на дивані », - заявив лідер партії Анатолій Лебедько.

Нагадаємо, що раніше лідери ОГП заявляли, що будуть висувати не кандидатів на вибори до парламенту, а спікерів - людей, які донесуть послання партії. За словами А.Лебедька, це послання просте: «Немає вільних виборів у Білорусі, як наслідок - ні віз, ні економічних преференцій, немає грошей у ваших гаманцях».

А.Лебедько зазначив, що кандидати-спікери мають будуть знятися з виборчих перегонів за п`ять днів до виборів.

Як повідомляв УНІАН, представники чотирьох білоруських опозиційних організацій руху «За Свободу», Партії БНФ, громадянської кампанії «Говори правду!", Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада) 2 лютого підписали декларацію «Про громадську дискусію щодо цілей та форми участі білоруської опозиції у виборах 2012 року».

Крайній термін проведення парламентських виборів у Білорусі - 23 вересня.