У Сирії знову масова різанина
02:26, 07 червня 2012Світ
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У сирійській провінції Хама урядовими військами вбиті не менше 86 осіб. Серед загиблих - понад 20 дітей і 20 жінок.
Про цеповідомилиопозиційніактивісти,назвавши те, що відбуваєтьсярізаниною.
Заїхніми відомостями, всередуввечерісили безпекиза підтримкитанківпіддалиінтенсивномуобстрілуселищааль-КубаіріМаарзафв 20кмвід містаХама.Разомз тим, опозиціонеривідзначають,що більшістьвбивствбуло скоєнобійцямипроурядовоїополчення«Шабіха».«Улюдейстрілялиз близькоївідстані ізаколювалиножами, кількатрупівбулиспалені», -цитуєРадіо"Свобода".
Державне телебаченняпізнішеповідомило,що силибезпекиу відповідьназакликигромадянатакувалипозиції «озброєнихтерористичнихугруповань» валь-Кубаіре.Заїхніми даними, військовослужбовцівиявиливселищікількатрупівжінокі дітей.
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