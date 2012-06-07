У Сирії знову масова різанина

У сирійській провінції Хама урядовими військами вбиті не менше 86 осіб. Серед загиблих - понад 20 дітей і 20 жінок.

Про цеповідомилиопозиційніактивісти,назвавши те, що відбуваєтьсярізаниною.



Заїхніми відомостями, всередуввечерісили безпекиза підтримкитанківпіддалиінтенсивномуобстрілуселищааль-КубаіріМаарзафв 20кмвід містаХама.Разомз тим, опозиціонеривідзначають,що більшістьвбивствбуло скоєнобійцямипроурядовоїополчення«Шабіха».«Улюдейстрілялиз близькоївідстані ізаколювалиножами, кількатрупівбулиспалені», -цитуєРадіо"Свобода".



Державне телебаченняпізнішеповідомило,що силибезпекиу відповідьназакликигромадянатакувалипозиції «озброєнихтерористичнихугруповань» валь-Кубаіре.Заїхніми даними, військовослужбовцівиявиливселищікількатрупівжінокі дітей.

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