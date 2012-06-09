Садибу Лазаренка в Каліфорнії продадуть за борги (фото)

Будинок колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка в штаті Каліфорнія пограбували підлітки.

Про цеповідомляєЛента.руз посиланнямнаAPі місцевіЗМІ.



УпорожньомубудинкуЛазаренкавокрузіМарін,27-28 травняпідліткивлаштуваливечірку.Вони,пишемісцеве виданняMarin Independent Journal, встиглирозоритикілька кімнатвособнякуі втіктидоприїздуполіції.



Післявечіркиз будинку,за данимиполіції, зниклалітографіяПаблоПікассо, яка коштуєне менше30 тисячдоларів.Здобиччюзлодіївсталитакожсрібнісвічники, ноутбукита шкіряніпальта, загальноювартістю5 тисячдоларів.



Всерединіквітня 2012влада округуМаріноголосила,щоЛазаренкозаборгувавзаособняк2,1мільйонадоларів.У цюсуму входятьнедоплаченізабудинок іземлюподатки,атакожпеня.Повідомлялося,що якщоборг небудепогашений,товжевсерпнібудинок будевиставленийнапродаж.



Особнякплощею6 тисячкв.мбувпридбанийпов'язаноюз Лазаренкомкомпанієюв 1998році.

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