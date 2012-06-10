У Нігерії терорист-смертник заїхав у церкву на замінованому авто

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами очевидців, терорист-смертник заїхав на замінованому автомобілі на територію церкви євангелістських християн Evangelical Church Winning All, після чого пролунав вибух. Подія сталася недільного ранку, коли в церкві відбувалося богослужіння. Будівля церкви частково зруйнована вибухом.

За деякими даними, поранення дістали понад 40 осіб.

Відповідальність за цей теракт поки не узяв на себе ніхто.

Раніше відповідальність за більшість терактів в Нігерії, у тому числі і в церквах, брало на себе радикальне ісламістське угрупування "Боко Харам". Воно було утворене в 2002 році і домагається введення шаріату на всій території Нігерії і викорінення світської моделі західної освіти.