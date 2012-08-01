Радіостанцію, яка образила українок, оштрафували на 75 тис. злотих

Це штраф у розмірі 75 тисяч злотих, що на 20 тисяч злотих менше максимального можливого фінансового покарання, передбаченого польським законодавством (1USD=3,4PLN).

Про це УНІАН повідомила прес-служба KRRiТ у вівторок.

Голова Ради Ян Дворак, котрий одноосібно визначив покарання для радіостанції, в своєму рішенні відзначив, що висловлювання ведучих програми Poranny WF Куби Воєвудського та Міхала Фігурського були "образливими та дискримінаційними", як для українців, так і жінок загалом, та "могли бути сприйняті як заклик до ненависті".

"Особливо, в контексті Євро-2012, котрий в цей час спільно організовували Польща з Україною", - відзначив він, зауваживши, що їх слова нашкодили "суспільним інтересам".

Прес-служба зауважила, що Рада отримала 23 скарги на висловлювання К.Воєвудського та М.Фігурського в їх програмі з 12 червня 2012 року, де прозвучали зневажливі висловлювання про українських хатніх робітниць, зокрема, від посольства України у Польщі, голови комісії польського Сейму у справах нацменшин та Об'єднання українців у Польщі.

KRRiТ нагадала, що максимальну фінансову кару, яку може накласти на порушника Рада, є 50% річної оплати за ліцензію на мовлення, котра у випадку Eska Rock становить 95 тисяч злотих.

Прес-служба також повідомила, що минулого року уже двічі карала радіостанцію штрафом по 50 тисяч злотих за зневажливі висловлювання про прес-секретаря польської Адміністрації залізничного транспорту (UTK) Альвіна Гаядхура (Eska Rock не заплатила штрафів, бо оскаржила їх правомірність в суді - УНІАН).

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня, коли спалахнув скандал через висловлювання про українок в Eska Rock, KRRiТ не виключала можливості відкликання ліцензії радіостанції, але пізніше повідомила, що "важливе значення" для остаточного рішення матиме рішення власників закрити програму Poranny WF.

Довідка УНІАН. Висловлювання К.Воєвудського та М.Фігурського про хатніх робітниць з України спричинили міжнародний скандал, коли український МЗС виступив з вимогою публічних вибачень, а польський МЗС назвав їх висловлювання "ідіотичними та хамськими".

Керівництво Eska Rock та самі ведучі переконували, що не мали наміру образити українок, а лише висміювали "стереотипи деяких поляків".

Цей інцидент викликав лавину коментарів в інтернеті та засобах масової інформації, ставши однією з найбільш топових тем у Польщі, а низка приватних осіб та польських організацій подали заяви до прокуратури, котра наприкінці липня почала офіційне розслідування у цій справі.

За даними компанії Kantar Media, яка моніторить ринок реклами польських засобів масової інформації, Eska Rocк минулого року посіла десяте місце за рекламними доходами серед польських радіостанцій, "заробивши" понад 10 мільйонів доларів.