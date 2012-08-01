Стокгольмський арбітраж позбавив Газпром контролю над литовською ГТС

Це рішення може вплинути і на російсько-українські переговори про ціну газу, пише Комерсант-Україна.

Як повідомили вчора в Міністерстві енергетики Литви, Стокгольмський арбітражний суд відхилив вимоги ВАТ "Газпром" відшкодувати збитки від поділу компанії Lietuvos dujos. Суд затвердив право Литви ініціювати розслідування діяльності газової компанії у Вільнюському окружному суді і відхилив всі вимоги "Газпрому" про відшкодування збитку.

Lietuvos dujos є монополістом з постачання газу споживачам в Литві і його транзиту через територію країни. Німецькому E.On Ruhrgas International належать 38,9% акцій Lietuvos dujos, "Газпрому" - 37,1%, Міненергетики - 17,7%. У минулому році уряд Литви зажадав поділу активів компанії за трьома видами бізнесу. Такої реорганізації вимагають від Литви норми Третього енергопакету ЄС. Акціонери Lietuvos dujos домовилися, що до 2014 року компанія буде повністю поділена.

Проти поділу Lietuvos dujos неодноразово виступав "Газпром". Будучи монополістом з поставок газу в Литву, він завжди підкреслював, що не хоче втрачати вплив на активи Lietuvos dujos. Проте влада Литви проігнорували думку "Газпрому" навіть на тлі істотного зростання ціни газу для країни (більше $ 500 за 1 тис. кубометрів). У цьому Литві допомогла німецька E.On Ruhrgas International, оскільки сама потрапляє під нормативи ЄС.

Джерело в департаменті нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міненергетики заявило, що, "по-суті, європейський суд сьогодні чітко дав зрозуміти, що Енергохартія і Третій енергопакет не дозволяють об'єднувати транспортування і поставку газу на ринок. Це означає, що в разі створення консорціуму на базі української ГТС "Газпрому" доведеться відмовитися від роботи на внутрішньому ринку компанії "Газпромзбут-Україна", а також від будь-яких видобувних проектів в тому числі і на площі Паласу в Чорному морі ".

Посол РФ в Україні Михайло Зурабов, вчора заявив, що найбільш дієвим способом домогтися зниження ціни газу для України є вступ країни до Митного союзу. Пан Зурабов також додав, що інтерес Росії до створення консорціуму на базі української ГТС знизився.