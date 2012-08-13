Слідство підтвердило, що теракт у Болгарії здійснив іноземець-смертник

Про це повідомляє місцеве Радіо БНР з посиланням на представника Національної слідчої служби Болгарії Георгія Ілієва, пише РИА "Новости".

Увечері 18 липня в аеропорту Бургаса був підірваний туристичний автобус з групою ізраїльтян, в результаті чого 7 осіб - п'ятеро ізраїльтян, болгарський водій і сам терорист, загинули, більше 30 отримали поранення.

Раніше існували версії про те, що виконавець теракту не знав, що переносить на тілі вибухівку. У ЗМІ з'являлися припущення, що здійснити підрив міг наркокур'єр, якого використовували "втемну". Ще одне припущення полягало в тому, що людина, яка здійснила вибух, була під сильним впливом наркотичних речовин і не була свідома своїх дій. "В даному випадку доведено, що мова йде про людину, яка свідомо позбавила себе життя заради заподіяння смерті безлічі людей. Іноземний громадянин на нашій території вирішив заподіяти смерть (людям)", - сказав Ілієв.

За його словами, зараз влада Болгарії послали до Ізраїлю запит на дозвіл повторно допитати деяких очевидців злочину.