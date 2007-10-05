Китай - у десятці лідерів щодо реформ в економіці

Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC, підрозділ банку) у своїй щорічній доповіді "Ведення бізнесу-2008" включили Китай до першої десятки країн, які досягли значних успіхів у проведенні економічних реформ, повідомляє агентство Сіньхуа.

До списку також увійшли Хорватія, Гана, Македонія, Грузія, Колумбія, Саудівська Аравія, Болгарія, Кенія.

Зокрема, як вважають у Світовому банку, Китай реформував систему видачі ліцензій на ведення комерційної діяльності всередині країни, досяг поліпшень у сфері наданні кредитів і закритті нерентабельних компаній і заводів.

Як повідомляє Сіньхуа, китайський уряд ухвалив законодавство про банкрутство і значно спростив правила ведення торгівельних операцій в країни для іноземних компаній. Це робить Китай привабливим для довгострокових зарубіжних інвестицій.

Попри офіційно соціалістичну систему господарювання, в економіці китайський уряд проводить ліберальні реформи, зазначає Світовий банк.

Достатньо жорсткий і стабільний політичний режим у КНР дає гарантії іноземним компаніям в тому, що їх інтереси дотримуватимуться і не постраждають через можливі зміни впродовж економічних реформ.

Згідно з рейтингом "Ведення бізнесу-2008", найсприятливішими країнами і територіями для ведення бізнесу є Сінгапур, Нова Зеландія, США, Сянган (Гонконг, особливий район КНР), Данія, Великобританія, Канада, Ірландія, Австралія й Ісландія.

Китай (без урахування Сянгану) займає в цьому списку 83 місце, йдеться в повідомленні Сіньхуа.

РІА "Новости"