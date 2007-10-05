Парламент Латвії не прирівняв ветеранів СС до післявоєнних партизанів

Про це повідомила прес-служба сейму

Депутати парламенту Латвії проголосували проти пропозиції фракції "Вітчизні та Свободі" щодо надання бюджетних пільг ветеранам Латиського добровольчого легіону СС (Lettische SS-Freiwilligen-Legion), повідомляє прес-служба сейму Латвії. Згідно із законопроектом, передбачалося прирівняти солдатів латиського легіону до "лісових братів" - партизанів, що воювали в 1944-1957 роках на території Латвії проти радянської влади. Останні мають чимало пільг, зокрема спеціальну надбавку від міністерства оборони Латвії.

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