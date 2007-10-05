Замість Ющенка Україну в Душанбе представляє Яценюк

У Душанбе відкрилося засідання Ради глав країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, всі країни СНД, окрім України, представляють президенти. Від України на саміті присутній міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК.

До порядку денного зустрічі на найвищому рівні включено близько 20 питань, головні з яких – концепція розвитку СНД і план основних заходів щодо її виконання. Крім того, будуть розглянуті питання пропозицій узгодженої міграційної політики держав-учасниць СНД, зокрема, угода про створення Ради керівників міграційних органів держав-учасниць СНД.

Також на засіданні планується обговорити питання, що стосуються договору про асоційоване членство держав в СНД.

Сьогодні А.ЯЦЕНЮК планує зустрітися з главами ряду держав, зокрема з президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО знаходиться з робочим візитом у Франції, де зустрічається з Президентом Ніколя САРКОЗІ.