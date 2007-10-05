Виконком СНД очолив випускник Київської школи КДБ (фото)

Росія внесла кандидатуру голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Лебедєва на посаду виконавчого секретаря СНД. Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, виступаючи на саміті Співдружності в Душанбе. За його словами, цю кандидатуру підтримали всі голови держав СНД.

Рішення про затвердження Лебедєва на новій посаді ухвалене на саміті без голосування. Раніше посаду голови виконкому займав колишній міністр внутрішніх справ РФ Володимир Рушайло.

Сергій Лебедєв народився 9 квітня 1948 року в м. Джизак (Узбецька РСР), там же 1965 р. закінчив із золотою медаллю середню школу. Після закінчення в 1970 році Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту був залишений в інституті, і трохи згодом обраний секретарем Чернігівського міськкому комсомолу. У 1971-1972 роках проходив службу в армії в Київському військовому окрузі, потім працював в Чернігівському обкомі ВЛКСМ.

З 1973 року - в органах держбезпеки, з 1975 року - в зовнішній розвідці (Перше головне управління КДБ СРСР). Має контррозвідувальну підготовку (Київська школа КДБ) і розвідосвіту (Червонопрапорний інститут КДБ). 1978 року закінчив з відзнакою Дипломатичну академію МЗС СРСР.

Якийсь час він працював у Німеччині одночасно з майбутнім президентом РФ Володимиром Путіним.

У травні 2000 року Путін, незадовго до цього обраний головою держави, призначив Лебедєва директором СВР.

Лента.ру, СВР Росії