Саакашвілі: відносно Грузії в СНД не працює жодна позитивна норма

Президент Грузії Михайло Саакашвілі роз`яснив сьогодні грузинським журналістам в Душанбе, чому на саміті СНД він не підписав Концепцію подальшого розвитку Співдружності. "Ми не підписали концепцію з однієї причини - відносно Грузії в СНД не працює жодна позитивна норма", - сказав він. За його словами, у Грузії хороші стосунки практично зі всіма країнами - учасницями СНД, але "є ціла низка питань до Російської Федерації". Зокрема, йдеться "про вільне пересування людей, грузинських товарів і обслуговування". "Практично відносно Грузії діє стовідсоткове економічне, торгове, транспортне і часто візове ембарго", - пояснив М.Саакашвілі. Він підкреслив, що, не дивлячись на це, "Грузія не руйнується, розвивається швидкими темпами і йде вперед", повідомляє РБК-Україна.

М.Саакашвілі також повідомив, що готовий до обговорення вищезазначених питань з російською стороною. "Ми готові обговорити ці питання з Росією в конструктивному дусі, готові провести безліч зустрічей на різних рівнях, зокрема на рівні президентів", - сказав він.