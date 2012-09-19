ЗМІ: Європа всерйоз вирішила позбавитися від російської газової залежності

Цей закон схвалив внутрішню лібералізацію купівлі-продажу газу і заборонив комерційний контроль за «блакитним золотом» з боку монополістів, які не входять в ЄС, пише Маттео Каццулані в статті для Il Legno Storto, повідомляє inosmi.ru.

Проект закону, що став відомим завдяки агентству Reuters, був складений заради трьох цілей.

Перша - реальна інтеграції Старого Світу в енергетичній сфері, друга - зниження залежності від поставок з Росії (єдиний європейський енергетичний ринок дозволяє отримувати газ з Норвегії, Північної Африки і Катару, а не тільки Росії), третя - екологічна (об'єднання всіх газопроводів 27 європейських країн в єдину мережу і вільна циркуляція газу дозволять країнам, залежним від російських поставок, не використовувати для скорочення цієї залежності вугілля, який є дуже шкідливим для навколишнього середовища).

Слова європейського комісара з енергетики Гюнтера Еттінгера підтверджують проект закону, розробленого Європейською комісією. Еттінгер хоче, щоб протягом декількох років були розроблені загальні ціни для всіх європейських енергетичних компаній, змушених укладати контракти з неєвропейськими постачальниками.