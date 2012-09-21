Втомлені від принижень податківці Греції приєдналися до загального страйку

Про це повідомила профспілка податківців Греції.

Працівники інспекцій заявляють, що мають намір страйкувати також 27-28 вересня, а також приєднатися до загального добового страйку 26 вересня. На ті ж дні призначений страйк працівників митниці, які разом з податковими інспекторами підпорядковуються міністерству фінансів, пише РІА "Новости".

Працівники протестують проти зниження їхніх зарплат через запровадження єдиної сітки оплати праці, проти прийдешніх звільнень у держсекторі, а також "нових поборів", які, на їхню думку, готує уряд. Кабмін повинен у найближчі дні визначитися з майже 12-мільярдними скороченнями витрат в обмін на черговий 31-мільярдний транш кредитів з боку ЄС і МВФ. Як очікується, черговий раунд "затягування пасків" знову призведе до скорочення зарплат і пенсій.

"Ми більше не можемо терпіти знищення нашої служби шляхом приниження і наклепу, нового зниження наших зарплат, звільнень, несправедливих податків і поборів", - йдеться в заяві профспілки податківців POE-DOY.

Напередодні в Афінах страйкували метро і лінії трамваїв. Також на цьому тижні не працюють суди, періодично проходять страйки готельних працівників, лікарів і аптек.