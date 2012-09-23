Патріарх Кирил: Розмови про машини священиків відволікають людину від Бога

Як повідомляє РІА Новости, у своїй недільній проповіді, патріарх пригадав євангельську історію про двох розбійників, розіп'ятих разом із Христом. Один із засуджених до смерті через розп'яття на хресті визнав Христа як Бога, тим самим отримав Його прощення і потрапив до раю. А другий розбійник, як і римські воїни на Голгофі, бачив у розп'ятому Спасителі тільки принижену і безпорадну людину.

"Ось і сьогодні дуже багато, дивлячись на хрест Христовий, нічого не бачать окрім того, що хтось про хрест розповідає як про якусь казку, про оману або про те, що хрест нічого не приніс світові і що Церква, яка покликана проповідувати про хрест світу, не відповідає цій проповіді, і священики погані, і не на таких машинах їздять, і не те роблять. І скільки всього говориться, щоб людина відвернула свій погляд від хреста Господнього, щоб сказати в кращому випадку "Я не знаю, що означає хрест ", а в гіршому -" І знати не хочу ", - сказав патріарх Кирило.

Він зазначив, що згідно з Євангелієм хрест - це не "знак суду", а "символ порятунку", символ торжества Божої правди.

"Кожен, хто приймає хрест як мірило правди і приймає у своє серце подвиг Христа Спасителя, той разом з розбійником, з тим, що був розіп'ятий праворуч, має велику надію почути від Господа "зі Мною будеш у раю", - підкреслив предстоятель РПЦ.

У серпні стало відомо відразу про два гучні ДТП за участю священнослужителів, які викликали широкий суспільний резонанс. Настоятель храму Святого Пророка Іллі в Обиденському провулку ігумен Тимофій (Олексій Подобєдов), який, імовірно, був нетверезий, на спорткарі зіткнувся з двома машинами, а ієромонах Ілія (Сьомін) підозрюється у скоєнні ДТП з летальним результатом на Кутузовському проспекті, яке сталося в ніч на 16 серпня і забрало життя двох людей. Обидвох священиків відсторонено від служіння до закінчення розслідування.