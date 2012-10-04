Парламент Туреччини фактично дозволив вести бойові дії в Сирії

Із запитом про його видачу в законодавчі збори звернувся кабінет міністрів країни у зв'язку з інцидентом, який стався 3 жовтня на кордоні Сирією, передає РІА "Новости".

У середу ввечері випущені з території Сирії артилерійські снаряди вибухнули у поселенні Акчакале на південному сході Туреччини, загинули п'ятеро людей, дев'ять отримали поранення. У відповідь на обстріл Туреччина завдала ударів по району на суміжній території, звідки вівся вогонь.

Спочатку турецький парламент повинен був розглянути 4 жовтня питання продовження на рік мандата на проведення військових операцій в Північному Іраку, у зв'язку із закінченням 17 жовтня терміну нині діючого. Турецька армія періодично проводить операції, головним чином повітряні, у суміжному Північному Іраку, де базуються загони сепаратистської Робочої партії Курдистану (РПК).

"Криза, що триває в Сирії, загрожує як регіональній стабільності та безпеці, так і нашій національній безпеці", - йдеться в урядовому запиті, в якому дії сирійської сторони називаються "агресивними і спрямованими проти території Туреччини".

"Сформована ситуація досягла стадії, яка несе серйозну загрозу і ризики нашій національній безпеці. У цьому зв'язку виникає необхідність своєчасно і швидко діяти і приймати необхідні заходи проти додаткових ризиків і загроз, які можуть бути спрямовані проти нашої країни", - наголошується в документі.

У ньому підкреслюється, що уряд просить парламент на основі 92-ї статті конституції видати мандат на відправлення турецьких збройних сил за межі країни. Дозвіл на застосування за межами Туреччини збройних сил, згідно місцевої конституції, може давати тільки парламент.

НАТО і ООН раніше вимагали від Сирії негайно припинити будь-які акти агресії проти Туреччини. Сирійська влада, в свою чергу, висловила співчуття сім'ям загиблих і заявила, що проводять розслідування НП.

Віце-прем'єр уряду Бешир Аталай заявив, що мандат, наданий уряду, "не є мандатом на оголошення війни (Сирії)". "Ми будемо діяти спільно з міжнародним співтовариством, це - наш пріоритет", - цитує його слова телеканал NTV.

У свою чергу, заступник керівника парламентської фракції правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) Нуреттін Джаніклі, якого цитує телеканал NTV, заявив, що "мандат не буде використаний у відношенні інших країн, крім Сирії".

Глава МЗС Туреччини Ахмет Давутоглу, зі свого боку, висловив надію, що "Сирія отримала наше послання".