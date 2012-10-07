У Великобританії відтворили корону Генріха VIIІ

Як передає The Guardian, всі витрати з відновлення об'єкту, а це кілька десятків тисяч фунтів стерлінгів, оплатила організація «Історичні королівські палаци» (HRP, Historic Royal Palaces).

Оригінал корони було знищено в 1649 році після страти Карла I, але її детальне зображення збереглося на портреті короля авторства Деніеля Мітенса (1631 рік, зараз виставлений в Національній портретній галереї Великобританії). По ньому коштовність і було відтворено.

Перша згадка про корону відноситься до 1521 року, коли на престолі вже перебував Генріх VIII, проте дослідники вважають, що вона була створена для його батька Генріха VII. Корона використовувалася при коронації Едуарда VI, Марії I, Єлизавети I, а також Якова I і Карла I. Генріх VIII під час свого царювання переробив корону, щоб підкреслити, що король в Англії також є і главою англіканської церкви, - роль, яку виконують з 1534 року. На його прохання три маленькі зображення королів було замінено фігурами Христа.

Відтворив корону, намагаючись якомога точніше відтворити техніку часів Тюдорів, Гарі Коллінз (Harry Collins) - колишній ювелір королівського дому, який і дотепер обіймає посаду особистого ювеліра королеви Великобританії, зазначає Lenta.ru.