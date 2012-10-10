Відома російська актриса загинула в ДТП

Про це повідомив РІА Новини представник прес-служби столичного главку МВС.

"Встановлено, що Марина Голуб піймала приватного перевізника на Hyundai Getz. Цей водій був раніше позбавлений прав", - розповів співрозмовник агентства.

Однак, за його словами, згідно з попередніми даними, в аварії винен водій Cadillac, який проїхав на заборонений сигнал світлофора і після ДТП зник.

"Нині проводяться оперативно-розшукові заходи щодо його встановлення та затримання. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - повідомив представник прес-служби.

У результаті аварії загинули Голуб і водій Hyundai Getz. Всього в ДТП, яке сталося в 00.05 на перетині проспекту Вернадського і вулиці Лобачевського, брали участь чотири машини. У керівництві ВГТРК підтвердили загибель телеведучої. Голуб вела на телеканалі "Росія 1" низку передач, у тому числі програму "Дівчата".

Актрисі було 54 роки.