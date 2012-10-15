На Філіппінах уряд і ісламісти домовилися про припинення 40-річної війни

Про це повідомляє РІА "Новости" національні ЗМІ.

У ході урочистої церемонії в Малаканьянгському президентському палаці, в якій взяли участь глава держави Бенігно Акіно і лідер ФІЗМ Мурад Ібрагім, свої підписи під рамковою угодою поставили голова урядової делегації на переговорах з повстанцями Марвіч Леоне та представник ісламістів Мохагер Ікбал.

На церемонії також були присутні прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак, чия країна виступала посередником на переговорах, і більше 150 керівників ФІЗМ.

"Сьогодні ми підписали угоду, яка, нарешті, покладе початок істинного і міцного миру. Ця угода відкриває нову главу в історії", - заявив Акіно.

ФІЗМ також позитивно оцінив підсумки переговорів.

"Звичайно, це не ідеальна угода, але для тих, хто вів переговори з 1997 року, вона - найкраща (з усіх можливих)", - йдеться в офіційній заяві ФІЗМ.

Філіппіни - країна з переважно християнським населенням, однак на півдні більшість складають близько 4 мільйонів (за іншими оцінками - до 9 мільйонів) мусульман. Конфлікт між урядом і повстанцями-ісламістами, жертвами якого стали більше 150 тисяч чоловік, триває вже більше 40 років і є основним чинником, що перешкоджає розробці багатих запасів корисних копалин півдня, і головною причиною беззаконня і злиднів, що панують там.