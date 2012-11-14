Нерухомість на Рубльовці вийшла з моди: кожен третій будинок - порожній

Як повідомив УНІАН керівник інвестиціями, засновник консалтингового порталу Indriksons.ru Ігор Індріксонс, причина падіння популярності Рубльовки полягає в масовому відпливу з Росії бізнесу і політичного істеблішменту.

На його думку, після кризи 2008 року нерухомість на Рубльовці почала стрімко втрачати популярність, а багато власників стали продавати будинки і виїжджати за кордон. Упродовж чотирьох років такий розвиток подій призвів до того, що зараз кожен третій будинок на Рубльовці порожній або виставлений на продаж. При цьому попит на такі об'єкти на дуже низькому рівні, будинки практично не продаються.

«Близько 20% об'єктів у селищах, розташованих на Рубльовсько-Успенському шосе, були придбані свого часу з інвестиційною метою. Сьогодні власники цієї нерухомості виїжджають за кордон на постійне місце проживання», – сказав І.Індріксонс. За його словами, свого часу бізнесмени з Рубльовки зайняли певну нішу в російському бізнесі. Портрет цієї категорії людей такий: середній вік у даний час 50-55 років, вони давно відправили дітей за кордон на навчання, а зараз переїздять туди самі.

Експерт відзначає, що в середині «лихих 90-х» цим людям було близько 30 років, вони добре пам'ятають події, що сталися після розпаду СРСР, зокрема лібералізацію цін, коли гроші воднораз знецінилися. Єдиним, що залишалося в ціні навіть тоді, була нерухомість.

«Чому ж вони вирішили відмовитися від рідної «цегли» і віддати перевагу іноземній? Оскільки бізнес у них нішевий, можливості для зростання сильно обмежені, вони досягли тут своєї «стелі», а вектор політичного розвитку країни, бюрократія, корупція – все це призводить до того, що середній клас і найбільш забезпечені люди тікають з Росії до стабільних країн з працюючим законодавством. У результаті виходить, що порожні будинки стають масовим явищем для елітного шосе», – сказав він.

І.Індріксонс вважає, що така тенденція йде в загальному руслі з іншим трендом - масовим скиданням інвестиційних квартир, придбаних до кризи 2008 року. Кількість звернень в компанію за консалтингом від таких осіб значно збільшилася впродовж 2012 року. Сьогодні інвестори прагнуть продати ці активи, щоб виручені від продажу кошти вкласти в ринки нерухомості розвинених країн.

Згідно з прогнозом консалтингової компанії Indriksons.ru, у наступні п'ять років Рубльовка ще більше втратить свою привабливість, понад усе знеціняться будинки, проте й елітні квартири втратять минулий престиж. Кількість таких об'єктів зросте з 20% до 35%.