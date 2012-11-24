ЄС надає стипендії на навчання у Коледжі Європи

Європейський Союз надає стипендії випускникам ВНЗ країн-учасниць Європейської політики сусідства для отримання післядипломної освіти у Коледжі Європи протягом 2013/2014 навчального року.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, стипендія покриває витрати на навчання, проживання, харчування та проїзд. Навчання проходитиме в університетських містечках Брюгге (Бельгія) або Натолін (Варшава, Польща). Право на отримання стипендії мають випускники ВНЗ таких країн: Алжиру, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Лівії, Молдови, Марокко, Палестинської Автономії, Сирії, Тунісу та України.

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