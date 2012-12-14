Туск називає позицію Росії у справі передачі уламків Ту-154 «зарозумілою»

Про це він сказав сьогодні в Брюсселі, коментуючи сьогоднішню заяву речника Міністерства закордонних Росії Олександра Лукашевича, повідомляють польські медіа.

"Маю враження, що російська позиція в цій справі буває іноді непотрібним чином зарозумілою, тому що насправді подальше перебування уламків Ту-154 у Росії ставить у неоднозначну позицію Росію, а не Польщу", - сказав польський прем'єр-міністр, якого цитує РАР.

Д.Туск висловив думку, що російська влада мала би бути зацікавлена в тому, аби якнайшвидше передати Польщі уламки польського літака, як це обіцяв колишній Президент Дмитро Медведєв.

Польські ЗМІ нагадують, що О.Лукашевич сьогодні коментував оголошене 10 грудня главою МЗС Польщі Радославом Сікорським прохання до високого представника ЄС Кетрін Ештон порушити на саміті Росія-ЄС питання про повернення Польщі уламків Ту-154.

Речник російського МЗС сказав, що це прохання Р.Сікорського, як і заклики деяких польських політиків створити міжнародну комісію із розслідування причин Смоленської авіакатастрофи, викликають "надзвичайне здивування".

Як повідомляв УНІАН, Р.Сікорський, коментуючи заяву О.Лукашевича, заявив, що Польща "здивована та незадоволена" фактом, що російська влада досі не виконала обіцянку передати уламки літака полякам.

Політики найбільшої опозиційної партії у Польщі "Право і справедливість" (PiS), співзасновником якої був загиблий у Смоленську Лех Качинський, заявляють, що росіяни навмисне не передають полякам уламки літака, аби приховати докази, що свідчать про замах на життя Президента Польщі та делегацію польських високопосадовців, котрі загинули у Смоленську.

Представники польської влади не ставлять під сумнів висновки авіаційних експертів, котрі назвали головною причиною трагедії "помилки пілотів", та закликають політиків PiS не загострювати внутрішні конфлікти необґрунтованими заявами про зумисне вбивство польської делегації у Росії.