Венесуела закрила кордони і заборонила алкоголь

Про це повідомив начальник стратегічного операційного командування країни Вільмер Баррьєнтоса.

"Починаючи з 18-ї години п'ятниці, нами вжито заходів щодо закриття держкордону, досвід підказує, що цей захід сприяє зміцненню безпеки і поліпшує ситуацію на кордоні", - наводить слова Баррьєнтоса РІА "Новости".

На цих виборах жителі Венесуели мають обрати керівників 23 штатів країни. Наразі 15 з цих штатів керують представники правлячої партії, ще сімома - губернатори від опозиції, один штат очолює незалежний губернатор.

Крім того, з вечора п'ятниці до ранку понеділка в країні повністю заборонено продаж алкогольної продукції та піротехніки. У суботу також набуває чинності заборона на пересування вантажного транспорту, за винятком автомобілів, що перевозять продукти, будівельні матеріали і пальне.