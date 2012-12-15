Генеральний секретар ООН засудив убивство дітей у США

"Генеральний секретар заявив, що стріляти в дітей жахливо і неймовірно, а всі свої думки і молитви він звернув до сімей жертв і до всіх тих, хто травмований цим звірячим злочином", - наводить повідомлення прес-служби РІА "Новости".

20-річний Адам Ланза, який жив разом з матір'ю, вранці застрелив її пострілом в обличчя, після чого з двома пістолетами попрямував у найближчу початкову школу і влаштував там криваву бійню, застреливши 26 осіб, з яких 20 - діти наймолодшого віку від п'яти до десяти років, а врешті застрелився сам, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поліцейські джерела.

На знак жалоби біля будівлі постпредства США при ООН приспущено американський прапор.