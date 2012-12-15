Генеральний секретар ООН засудив убивство дітей у США
06:02, 15 грудня 2012Світ
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун передав співчуття мерові американського штату Коннектикут у зв'язку з розстрілом у школі Сенді-Хук.
Початкова школа Сенді-Хук
"Генеральний секретар заявив, що стріляти в дітей жахливо і неймовірно, а всі свої думки і молитви він звернув до сімей жертв і до всіх тих, хто травмований цим звірячим злочином", - наводить повідомлення прес-служби РІА "Новости".
20-річний Адам Ланза, який жив разом з матір'ю, вранці застрелив її пострілом в обличчя, після чого з двома пістолетами попрямував у найближчу початкову школу і влаштував там криваву бійню, застреливши 26 осіб, з яких 20 - діти наймолодшого віку від п'яти до десяти років, а врешті застрелився сам, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поліцейські джерела.
Фото ABC
На знак жалоби біля будівлі постпредства США при ООН приспущено американський прапор.
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