У Китаї за розмови про кінець світу поліція затримала чотирьох людей

Як повідомляє Газета.ру, затримані тримали в руках листівки й вигукували гасла в гучномовець. За словами вартових порядку, підозрювані оголошували про настання глобальної катастрофи 22 грудня, грунтуючись на календарі стародавніх майя.

Як повідомляють державні ЗМІ Китаю, влада почала кампанію проти прихильників теорії про кінець світу, яких також звинувачують у бажанні «завдати шкоди Компартії».