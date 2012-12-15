Хіларі Клінтон знепритомніла і отримала струс мозку

«Її здоров'ю нічого ніщо загрожує, вона відновлюється вдома», - зазначає телеканал.

Х.Клінтон протягом тижня працюватиме з дому, повідомив помічник голови держдепартаменту Філіпп Рейнс.

«За рекомендацією лікарів вона перебуватиме під їхнім спостереженням. Протягом тижня держсекретар працюватиме удома», - сказав Ф.Рейнс журналістам, не повідомивши причин, за якими Х.Клінтон втратила свідомість.

Раніше на початку тижня вона лікувалася від кишкової інфекції, через що скасувала низку зарубіжних поїздок, зокрема участь у зустрічі «друзів Сирії».

Держсекретар мала 20 грудня виступати в конгресі з доповіддю про хід розслідування нападу терористів на консульство США в Бенгазі 11 вересня, проте наразі цей виступ може бути скасовано, зауважує РІА Новости.