Хіларі Клінтон знепритомніла і отримала струс мозку
Держсекретар США Хіларі Клінтон знепритомніла і отримала струс мозку, повідомляє телеканал NBC з посиланням на власні джерела.
«Її здоров'ю нічого ніщо загрожує, вона відновлюється вдома», - зазначає телеканал.
Х.Клінтон протягом тижня працюватиме з дому, повідомив помічник голови держдепартаменту Філіпп Рейнс.
«За рекомендацією лікарів вона перебуватиме під їхнім спостереженням. Протягом тижня держсекретар працюватиме удома», - сказав Ф.Рейнс журналістам, не повідомивши причин, за якими Х.Клінтон втратила свідомість.
Раніше на початку тижня вона лікувалася від кишкової інфекції, через що скасувала низку зарубіжних поїздок, зокрема участь у зустрічі «друзів Сирії».
Держсекретар мала 20 грудня виступати в конгресі з доповіддю про хід розслідування нападу терористів на консульство США в Бенгазі 11 вересня, проте наразі цей виступ може бути скасовано, зауважує РІА Новости.