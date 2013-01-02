Десять людей загинули через тисняву на церковній службі в Анголі
В ході тисняви, яка виникла під час церковної служби в Анголі, в ніч на 2 січня загинули 10 людей, повідомляє Reuters. Ще 120 осіб постраждали.
Тиснява сталася на стадіоні Cidadela Desportiva в Луанді, столиці Анголи, де християнська церква організувала масову нічну службу. Більшість потерпілих виявилися притиснуті натовпом до огорожі біля входу на стадіон. Серед жертв тисняви виявилося чотири дитини, повідомляє Lenta.ru.
Як повідомив представник Вселенської Церкви Царства Божого, до якої відноситься церква в Луанді, на службу повинні були прийти близько 70 тисяч чоловік, проте парафіян виявилося набагато більше. Стадіон не міг умістити всіх бажаючих, і біля входу утворилася сильна тиснява.
Вселенська Церква Царства Божого выдновиться до п'ятидесятницької християнської церкви і була заснована в Бразилії в 1977 році. В даний час церква представлена майже у всіх країнах світу і має близько 8 мільйонів послідовників.