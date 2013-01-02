Десять людей загинули через тисняву на церковній службі в Анголі

Тиснява сталася на стадіоні Cidadela Desportiva в Луанді, столиці Анголи, де християнська церква організувала масову нічну службу. Більшість потерпілих виявилися притиснуті натовпом до огорожі біля входу на стадіон. Серед жертв тисняви ​​виявилося чотири дитини, повідомляє Lenta.ru.

Як повідомив представник Вселенської Церкви Царства Божого, до якої відноситься церква в Луанді, на службу повинні були прийти близько 70 тисяч чоловік, проте парафіян виявилося набагато більше. Стадіон не міг умістити всіх бажаючих, і біля входу утворилася сильна тиснява.

Вселенська Церква Царства Божого выдновиться до п'ятидесятницької християнської церкви і була заснована в Бразилії в 1977 році. В даний час церква представлена ​​майже у всіх країнах світу і має близько 8 мільйонів послідовників.