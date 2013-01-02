ООН: Конфлікт у Сирії коштував уже понад 60 тисяч життів

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллей, передає Радіо «Свобода».

За її словами, фахівці організації підрахували, що понад 59 тисяч загиблих було станом на кінець листопада.

Як наголосила Н.Піллей, з того часу рівень насильства не знизився, тому на початок 2013 року можна говорити про те, що жертв протистояння понад 60 тисяч.

Наведенні ООН дані на третину перевищують підрахунки, оприлюдненні раніше сирійськими опозиціонерами, які домагаються відставки Президента Башара Асада. Вони заявляли про 45 тисяч загиблих.