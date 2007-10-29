У вбивці ізраїльського прем`єра Іцхака Рабина народився син

Ігаля Аміра, який відбуває довічне ув`язнення за вбивство ізраїльського прем`єра Іцхака Рабина, у неділю народився син, повідомив інтернет-сайт газети "Едіот Ахронот".

Обрізання дитини планується провести 4 листопада, в день 12-х роковин загибелі Рабина, який став жертвою і символом мирного врегулювання з палестинцями. Батьку новонародженого було відмовлено в проханні бути присутнім на церемонії внаслідок "його небезпеки для суспільства і небезпеки суспільства для нього".

За інформацією видання, дружину Аміра - емігрантку з колишнього СРСР Ларису Трембовлер - привезли опівдні в одну з єрусалимських клінік, де через три години вона народила первістка.

Ігаль Амір - єврей, який застрелив у 1995 році "архітектора" близькосхідного мирного процесу, лауреата Нобелівської премії Іцхака Рабина, - одержав довічний термін без права дострокового звільнення.

З Трембовлер Амір познайомився у в`язниці під час листування. Минулого року вони взяли шлюб, визнаний після тривалих судових суперечок світськими властями, і одержали дозвіл завести дитину.

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