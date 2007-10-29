В ООН вважають, що виробництво біопалива може спричинити голод на Землі

Доповідач Організації Об`єднаних Націй з прав на продовольство Жан ЗІГЛЕР вважає, що виробництво біопалива може привести до браку продовольства в світі.

Як повідомляє інтернет-потрал «Наука і розробки» з посиланням на Центр новин ООН, виступаючи в Третьому комітеті 62-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Ж.ЗІГЛЕР попередив, що стрімкий розвиток виробництва біопалива стане причиною різкого підвищення цін на продукти харчування і гострого браку продовольства.

Ж.ЗІГЛЕР підкреслив, що «поспішність, що виникла раптово» з використанням кукурудзи, жита, цукру і пальмової олії для виготовлення пального — шлях до неминучої катастрофи. Розширення масштабів використання цих культур для пального приведе до зростання цін на продовольство, землю і воду, а також зростання числа людей, які потерпають від недоїдання.

Переорієнтація орних угідь на вирощування технічних культур і подальша переробка їх на пальне - це, за словами доповідача ООН, злочин проти людства.

Більшість сільськогосподарських культур, використовуваних для виробництва біопалива, є основними продуктами харчування в бідних регіонах світу. На думку експерта, нова тенденція приведе до того, що до 2025 року з голоду потерпатимуть 1,2 млрд. чоловік. Для приготування біопалива, необхідного для одноразової заправки одного автомобіля, потрібна така кількість кукурудзи, якої вистачило б для того, щоб прогодувати одну людину протягом року.

Згідно з даними, одержаними ООН, результати стрімкого використання сільськогосподарської продукції в промислових цілях вже дають про себе знати — за останній рік світові ціни на кукурудзу зросли вдвічі.

Швидке зростання цін на сільськогосподарську продукцію також може викликати загострення конкуренції за землю та інші природні ресурси - вже зараз агропромислові корпорації і великі інвестори скуповують великі площі обробних земель.