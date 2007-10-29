Мітинги в Росії розганятимуть собаки в бронежилетах

Охороняти порядок під час масових заходів і зупиняти безпорядки в Росії будуть незабаром службові собаки в бронежилетах. Як повідомляє Лента.ру, в кінологічній службі Північно-Західного округу ВВ МВС РФ заявили про проведення успішних випробувань спеціальних бронежилетів для собак.

Тестування проводилося в рамках чемпіонату Внутрішніх військ з багатоборства, що пройшов в ленінградській області. "Якщо бронежилети підігнано правильно, тварини не мають труднощів у виконанні вправ", - зазначили в кінологічній службі.

Передбачається, що бронежилети використовуватимуть собаки, які працюють разом з саперами, в ході контртерористичних і інших спеціальних операцій.